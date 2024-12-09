Начальником ЮВЖД назначен Игорь Наталенко

Игорь Наталенко назначен начальником Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД, обслуживает в частности Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую области). Об этом сообщили в РЖД.

Игорю Наталенко 48 лет. В 1998 году окончил Петербургский госуниверситет путей сообщения. В 1997-м начал работать дежурным по парку, а затем — станционным диспетчером станции «Шушары» на Октябрьской железной дороге. В 2001-м перешел на работу в отдел перевозок Санкт-Петербург-Витебского отделения дороги, через два года возглавил его. В 2004 году стал замначальника Санкт-Петербургского отделения, в 2008-м — начальником. После этого занимал пост замглавы Октябрьской железной дороги (филиал РЖД по территориальному управлению). В 2019-м году был назначен на должность первого замначальника Северной железной дороги.

На посту начальника ЮВЖД господин Наталенко сменил Павла Иванова, руководившего структурой РЖД с октября 2020 года.

Павел Иванов родился в 1964 году. С 1987 по 2008 годы работал на Московской железной дороге, где стал заместителем начальника магистрали по перевозкам. С 2008-го занимал руководящие должности в департаменте управления перевозками РЖД, затем в Центральной дирекции управления движением. С июня по ноябрь 2015 года — директор по перевозкам — начальник Центральной дирекции управления движением. В ноябре 2017 года стал заместителем генерального директора РЖД — начальником Центральной дирекции управления движением.

Московскую железную дорогу с 2022 года возглавлял Валерий Танаев. Он перешел на должность заместителя генерального директора — главного инженера РЖД.

Алина Морозова