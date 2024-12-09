Владельцем бывшего бизнеса Danone с заводом в Липецке стал экс-чиновник из Чечни

Бывший заместитель главы министерства сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов стал владельцем ООО «Юнимилк» (в прошлом — «Вамин-Татарстан»), косвенно контролирующего бывшие активы французской компании Danone (есть комбинат в Липецке). Изменения информации о бенефициаре появилась в базе Rusprofile 6 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе компании Health&Nutrition (бывшее подразделение Danone) «Ъ» подтвердили, что Руслан Алисултанов стал единственным владельцем «Вамин-Татарстан», незадолго до сделки переименовавшейся в «Юнимилк».

По данным Rusprofile, ООО «Юнимилк» было зарегистрировано в Казани в 2014 году для оптовой торговли молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами. Уставный капитал — 15,8 млн руб. В 2023 году выручка компании составила 8,2 млрд руб., а чистая прибыль — 6,7 млн руб. С февраля 2022 года генеральным директором является Айрат Мухамадеев, нынешний учредитель — Руслан Алисултанов. До 6 декабря ее единственным владельцем был Минтимер Мингазов.

Danone продала свой бизнес в России татарской компании «Вамин Р» (на 99% подконтрольна «Юнимилку», на 1% господину Алисултанову) в мае 2024 года. О начале переговоров по передаче активов стало известно в феврале. Тогда же на фоне этого президент РФ Владимир Путин отменил внешние управление в Danone, приказ о котором он подписал в июле 2023 года.

Подробнее о сделке читайте в материале «Ъ» «Danone перешел в знакомые руки».

Анастасия Колпачева