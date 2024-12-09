Три мирных жителя пострадали при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

ВСУ сбросили взрывное устройство на легковой автомобиль, ехавший в районе села Двулучное Валуйского округа Белгородской области. В результате пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица. Бригады скорой помощи доставляют их в Валуйскую центральную райбольницу. Транспортное средство повреждено.

Также в городе Шебекино FPV-дрон взорвался на парковке предприятия — повреждены зеркало и колесо грузового автомобиля. В шебекинском селе Муром вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА посечен забор частного домовладения.

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Алина Морозова