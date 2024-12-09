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Глава управы Железнодорожного района Воронежа ушел на пенсию

На пенсию ушел руководитель управы Железнодорожного района Воронежа Леонид Беляев. Он возглавлял ее более 15 лет, сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

Леонид Беляев

Леонид Беляев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Леонид Беляев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также сегодня Юлия Галкина покинула пост замруководителя городского управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики. Она перешла на работу в Контрольно-счетную палату облцентра.

Отдельно на планерке были даны поручения по вопросу обеспечения жильем сотрудников районных комбинатов благоустройства. Мэр Сергей Петрин поручил в ближайшее время определить порядок приоритетности среди сотрудников комбинатов: те, кто долгое время занимая вакансии высоко зарекомендовал себя, должны получить квартиры в первую очередь. Также глава города поставил задачу отдельно проработать вопрос предоставления жилья тем, кто приезжает работать «на сезон».

«Выполняем ремонт квартир для сотрудников районных комбинатов благоустройства. Всего в очереди на предоставление жилья сейчас 24 человека. Не менее половины получат его уже до конца этого года, а оставшиеся — в следующем году. Лично планирую вручить им ключи. Эти квартиры сначала являются служебным жильем, потом их можно будет приватизировать»,— сказал Сергей Петрин.

Леониду Беляеву 62 года. Он родился в Воронеже. В 1990 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Правоведение», в 2003-м — РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 1992–2003 годах был главой администрации поселка Сомово, затем еще пять лет возглавлял комитет по управлению микрорайоном Сомово Железнодорожного района Воронежа. Управу Железнодорожного района возглавил в апреле 2008 года. В 2023 году участвовал в конкурсе на пост мэра облцентра, в котором победил Вадим Кстенин.

В конце прошлой недели сообщалось, что управу Железнодорожного района Воронежа может возглавить глава городского управления физической культуры и спорта Александр Бахтин. По словам мэра, он должен занять эту должность после «прохождения всех процедур».

Алина Морозова

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