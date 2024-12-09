Воронежское отделение Сбербанка возглавил Константин Разводов

Управляющим Воронежского отделения Сбербанка стал Константин Разводов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

На этом посту он сменил Сергея Фролова, занимавшего его с июня 2023 года. Господин Фролов был назначен заместителем председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

Константану Разводову 40 лет. Он окончил Гуманитарный институт по программе «Финансы и кредит» и Бурятский государственный университет по направлению «Государственное и муниципальное управление». В 2005 году начал работать в Сбербанке инспектором дополнительного офиса Бурятского отделения. С 2006 года продолжил работу в блоке «Корпоративный бизнес», где дослужился до замначальника управления кредитования. В 2011 году возглавил управление продаж в сети ВСП в Бурятском отделении. С 2014 года занимал должность заместителя управляющего Ангарского отделения, курировал работу блока «Розничный бизнес», с 2016-го руководил таким блоком в Бурятском отделении.