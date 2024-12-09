Мировое соглашение «Туполева» и «Татнефти», новый владелец «Юнимилк» и арест главы исполкома Актанышского района

Компания «Туполев» в настоящее время готовит мировое соглашение с «Татнефтью» по иску на сумму 5,6 млрд руб. Представитель авиазавода обратился с просьбой отложить судебное заседание, чтобы иметь возможность согласовать мировое соглашение.

Татарская молочная компания «Юнимилк» теперь принадлежит Руслану Алисултанову, который ранее занимал должность заместителя министра сельского хозяйства Чечни и являлся председателем совета директоров Health&Nutrition (бывший Danone в России). Теперь он является 100-процентным владельцем молочной компании.

Набережночелнинский городской суд принял решение арестовать главу исполкома Актанышского района Рустема Ильясова на срок 1 месяц и 13 дней. По информации пресс-службы Следственного комитета, он обвиняется в получении взятки от одной из строительных компаний в виде оплаты работ и материалов на сумму более 1 млн руб.

Казанский «Водоканал» увеличил тарифы на утилизацию снега в снегоплавильных пунктах города до 414 руб. за тонну. В 2023 году данный тариф составлял 377 руб. за тонну.

В Набережных Челнах запланирован капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский». На ремонт будет выделено 147,8 млн руб. из бюджета республики.

В Татарстане семье с одним ребенком потребуется около 3,3 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. Средний размер первичного взноса в республике составляет 1,92 млн руб.

В Набережных Челнах существует нехватка 70 новых автобусов для полного заполнения маршрутной сети. По словам главы города, городу необходимо минимум 200 автобусов, чтобы обеспечить полное соответствие маршрутной сети потребностям жителей.

«КамАЗ» отправил в Сыктывкар партию из 30 низкопольных автобусов модели НЕФАЗ-5299-40-57 в рамках программы льготного лизинга. Это уже вторая поставка автобусов НЕФАЗ в этом году: в сентябре Сыктывкар получил семь аналогичных автобусов.

Кабинет министров Татарстана принял решение утвердить ряд мер, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух в Казани, а также в Лаишевском, Пестречинском, Высокогорском и Зеленодольском районах.

За 11 месяцев 2024 года в Казани 62% женщин, которые планировали аборт, приняли решение сохранить беременность. Из общего числа 583 женщины изъявили желание прервать беременность.

Влас Северин