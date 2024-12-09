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Суд арестовал главу исполкома Актанышского района Рустема Ильясова

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан арестовал руководителя исполкома Актанышского района Рустема Ильясова на 1 месяц и 13 дней. Об этом сообщает источник «Ъ Волга-Урал».

Суд арестовал главу исполкома Актанышского района Рустема Ильясова

Суд арестовал главу исполкома Актанышского района Рустема Ильясова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд арестовал главу исполкома Актанышского района Рустема Ильясова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, Рустем Ильясов принял взятку от одной из строительных компаний в виде оплаты работ и материалов на сумму более 1 млн руб.

20 ноября пресс-служба Следственного комитета по Татарстану сообщила, что главу исполкома Актанышского района задержали по подозрению в хищении 41 тыс. руб. и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год, будучи заместителем руководителя исполкома Муслюмовского района, он организовал незаконный сбор денег с предпринимателей за размещение их торговых палаток на четырех праздниках «Сабантуй» в селе Муслюмово.

Рустем Ильясов родился в Набережных Челнах. С 2016 года он работал в Актанышском районе, занимая пост руководителя исполкома до 2017 года. В 2018 году вернулся на должность первого заместителя главы исполкома Муслюмовского района.

Влас Северин

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