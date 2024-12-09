«КамАЗ» поставил в Сыктывкар партию из 30 низкопольных автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 по программе льготного лизинга с использованием средств ФНБ. Информация об этом опубликована в Telegram-канале пресс-службы ПАО «КамАЗ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «КамАЗ» поставил в Сыктывкар партию из 30 автобусов

Фото: Telegram-канал пресс-службы ПАО «КамАЗ» «КамАЗ» поставил в Сыктывкар партию из 30 автобусов

Фото: Telegram-канал пресс-службы ПАО «КамАЗ»

Автобусы уже переданы «Комиавтотрансу» — основному оператору общественного транспорта в регионе. Общая пассажировместимость автобусов составляет 96 человек, из которых 30 мест предназначено для сидения. Сообщается, что автобусы выйдут на магистральные маршруты и линии с большим пассажиропотоком в ближайшее время.

Это уже вторая поставка автобусов НЕФАЗ в этом году: в сентябре Сыктывкар получил семь аналогичных автобусов.

Ранее «КамАЗ» получил 331 рекламацию на 409 автобусов, поставленных в Подмосковье, из-за обнаруженных дефектов, а автобусы направлены на гарантийный ремонт. Подробности читайте в материале «Ъ Волга-Урал» — «КамАЗ получил по рекламации».

Влас Северин