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«КамАЗ» поставил в Сыктывкар партию из 30 автобусов

«КамАЗ» поставил в Сыктывкар партию из 30 низкопольных автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 по программе льготного лизинга с использованием средств ФНБ. Информация об этом опубликована в Telegram-канале пресс-службы ПАО «КамАЗ».

«КамАЗ» поставил в Сыктывкар партию из 30 автобусов

«КамАЗ» поставил в Сыктывкар партию из 30 автобусов

Фото: Telegram-канал пресс-службы ПАО «КамАЗ»

«КамАЗ» поставил в Сыктывкар партию из 30 автобусов

Фото: Telegram-канал пресс-службы ПАО «КамАЗ»

Автобусы уже переданы «Комиавтотрансу» — основному оператору общественного транспорта в регионе. Общая пассажировместимость автобусов составляет 96 человек, из которых 30 мест предназначено для сидения. Сообщается, что автобусы выйдут на магистральные маршруты и линии с большим пассажиропотоком в ближайшее время.

Это уже вторая поставка автобусов НЕФАЗ в этом году: в сентябре Сыктывкар получил семь аналогичных автобусов.

Ранее «КамАЗ» получил 331 рекламацию на 409 автобусов, поставленных в Подмосковье, из-за обнаруженных дефектов, а автобусы направлены на гарантийный ремонт. Подробности читайте в материале «Ъ Волга-Урал» — «КамАЗ получил по рекламации».

Влас Северин

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