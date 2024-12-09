«Водоканал» повысил тарифы на утилизацию снега до 414 рублей за тонну

Казанский «Водоканал» повысил тарифы на утилизацию снега в снегоплавильных пунктах города до 414 руб. за тонну. Информация об этом появилась на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Водоканал» повысил тарифы на утилизацию снега до 414 руб. за тонну

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ «Водоканал» повысил тарифы на утилизацию снега до 414 руб. за тонну

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В 2023 году тариф на утилизацию тонны снега составлял 377 руб.

Чтобы утилизировать снег на снегоплавильных пунктах Казани, нужно заключить договор с «Водоканалом».

Ранее стало известно, что предприятие планирует направить 6,2 млн руб. на ремонт снегоплавильных камер.

В 2025 году по решению мэра Казани Ильсура Метшина лимит финансирования улично-дорожного содержания города вырастет в 2 раза и составит около 2,4 млрд руб.

Диана Соловьёва