«Водоканал» повысил тарифы на утилизацию снега до 414 рублей за тонну
Казанский «Водоканал» повысил тарифы на утилизацию снега в снегоплавильных пунктах города до 414 руб. за тонну. Информация об этом появилась на сайте компании.
«Водоканал» повысил тарифы на утилизацию снега до 414 руб. за тонну
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В 2023 году тариф на утилизацию тонны снега составлял 377 руб.
Чтобы утилизировать снег на снегоплавильных пунктах Казани, нужно заключить договор с «Водоканалом».
Ранее стало известно, что предприятие планирует направить 6,2 млн руб. на ремонт снегоплавильных камер.
В 2025 году по решению мэра Казани Ильсура Метшина лимит финансирования улично-дорожного содержания города вырастет в 2 раза и составит около 2,4 млрд руб.