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В 2024 году в Казани 62% женщин, планировавших аборт, сохранили беременность

За 11 месяцев 2024 года 62% женщин, планировавших прервать беременность, решили ее сохранить. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения по Казани Владимир Филатов на деловом понедельнике.

В 2024 году в Казани 62% женщин, планировавших аборт, сохранили беременность

В 2024 году в Казани 62% женщин, планировавших аборт, сохранили беременность

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году в Казани 62% женщин, планировавших аборт, сохранили беременность

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в Казани аборт решили сделать 583 женщины. Из них 365 (62%) изменили свое решение по итогам первого и второго этапов доабортного консультирования. За аналогичный период 2023 года только 47% женщин, решивших прервать беременность, сохранили ее. В 2024 году рост сохраненных беременностей составил 15%.

На второй этап доабортного консультирования в Республиканский центр кризисной беременности были направлены 305 женщин. Из них 87 приняли решение сохранить беременность.

Диана Соловьёва

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