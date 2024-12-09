За 11 месяцев 2024 года 62% женщин, планировавших прервать беременность, решили ее сохранить. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения по Казани Владимир Филатов на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году в Казани 62% женщин, планировавших аборт, сохранили беременность

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2024 году в Казани 62% женщин, планировавших аборт, сохранили беременность

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в Казани аборт решили сделать 583 женщины. Из них 365 (62%) изменили свое решение по итогам первого и второго этапов доабортного консультирования. За аналогичный период 2023 года только 47% женщин, решивших прервать беременность, сохранили ее. В 2024 году рост сохраненных беременностей составил 15%.

На второй этап доабортного консультирования в Республиканский центр кризисной беременности были направлены 305 женщин. Из них 87 приняли решение сохранить беременность.

Диана Соловьёва