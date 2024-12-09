В Челнах не хватает 70 автобусов, чтобы полностью заполнить маршруты
В Набережных Челнах не хватает 70 новых автобусов, чтобы полностью заполнить маршрутную сеть. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на деловом понедельнике.
В Челнах не хватает 70 автобусов, чтобы полностью заполнить маршруты
Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ
По мнению господина Магдеева, Челнам нужно минимум 200 автобусов, чтобы полностью закрыть маршрутную сеть. Сейчас в городе пока 135 транспортных средств большой вместимости.
«В 2025 году будем и дальше этим вопросом заниматься, чтобы пополнить наш городской автопарк еще 70 автобусами»,— сообщил Наиль Магдеев.
В 2024 году Набережные Челны приобрели 90 новых автобусов.
Ранее городу передали 44 новых автобуса НЕФАЗ. Транспортные средства уже вышли на маршруты. Ожидается, что время ожидания пассажиров общественного транспорта уменьшится.