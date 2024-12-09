В Набережных Челнах не хватает 70 новых автобусов, чтобы полностью заполнить маршрутную сеть. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах не хватает 70 автобусов, чтобы полностью заполнить маршруты

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ В Челнах не хватает 70 автобусов, чтобы полностью заполнить маршруты

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

По мнению господина Магдеева, Челнам нужно минимум 200 автобусов, чтобы полностью закрыть маршрутную сеть. Сейчас в городе пока 135 транспортных средств большой вместимости.

«В 2025 году будем и дальше этим вопросом заниматься, чтобы пополнить наш городской автопарк еще 70 автобусами»,— сообщил Наиль Магдеев.

В 2024 году Набережные Челны приобрели 90 новых автобусов.

Ранее городу передали 44 новых автобуса НЕФАЗ. Транспортные средства уже вышли на маршруты. Ожидается, что время ожидания пассажиров общественного транспорта уменьшится.

Диана Соловьёва