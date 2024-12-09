Кабмин Татарстана утвердил меры по снижению негативного влияния на воздух

Кабинет министров Татарстана утвердил меры по снижению антропогенной нагрузки на атмосферный воздух в Казани, а также на территориях Лаишевского, Пестречинского, Высокогорского и Зеленодольского районов в 3 км от столицы Татарстана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу будет утвержден перечень данных, которые юрлица и индивидуальные предприниматели должны направить в Минэкологии Татарстана. Их нужно направить, если на территории в пределах 3 км от Казани планируется строительство или реконструкция объектов I, II и III категорий.

При этом в министерстве должны обеспечить сбор и обобщение данных, представляемых хозяйственными субъектами. Также минэкологии обязывает проводить исследования качества воздуха для обнаружения превышений содержания загрязняющих веществ.

В течение 7 дней результаты нужно отправить в Роспотребнадзор Татарстана, Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора, Главное управление госэкспертизы.

Диана Соловьёва