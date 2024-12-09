Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кабмин Татарстана утвердил меры по снижению негативного влияния на воздух

Кабинет министров Татарстана утвердил меры по снижению антропогенной нагрузки на атмосферный воздух в Казани, а также на территориях Лаишевского, Пестречинского, Высокогорского и Зеленодольского районов в 3 км от столицы Татарстана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу будет утвержден перечень данных, которые юрлица и индивидуальные предприниматели должны направить в Минэкологии Татарстана. Их нужно направить, если на территории в пределах 3 км от Казани планируется строительство или реконструкция объектов I, II и III категорий.

При этом в министерстве должны обеспечить сбор и обобщение данных, представляемых хозяйственными субъектами. Также минэкологии обязывает проводить исследования качества воздуха для обнаружения превышений содержания загрязняющих веществ.

В течение 7 дней результаты нужно отправить в Роспотребнадзор Татарстана, Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора, Главное управление госэкспертизы.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...