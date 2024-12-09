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В Татарстане потребуется 3,3 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

В Татарстане семье с одним ребенком потребуется 3,3 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. Об этом сообщили «РИА Новости» в исследовании.

В Татарстане потребуется 3,3 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

В Татарстане потребуется 3,3 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Татарстане потребуется 3,3 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Татарстан расположился на 25-м месте в рейтинге регионов по наименьшему сроку накопления первого взноса на ипотеку. Средний размер первой выплаты в республике составит 1,92 млн руб.

В Марий Эл паре с двумя работающими взрослыми и одним ребенком потребуется 3,8 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке, а в Чувашии — ровно 4 года. Республики расположились на 52-м и 59-м местах соответственно. Средний размер взноса в Марий Эл составляет 1,42 млн руб., а в Чувашии — 1,57 млн руб.

На первых местах рейтинга оказались Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В регионах семьям нужно 1,9 года для накопления первого взноса. На последней строчке рейтинга расположился Крым, где жителям потребуется 8,4 года, чтобы накопить необходимую сумму.

Диана Соловьёва

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