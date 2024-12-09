В Челнах на капремонт спортивной школы «Олимпийский» выделят еще 147,8 млн рублей

В Набережных Челнах планируют провести капитальный ремонт в спортивной школе олимпийского резерва «Олимпийский» за 147,8 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах на капремонт спортивной школы «Олимпийский» выделят еще 147,8 млн руб.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ В Челнах на капремонт спортивной школы «Олимпийский» выделят еще 147,8 млн руб.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Спортивная школа находится по адресу: пр. Автозаводской, д. 12. В ходе ремонтных работ благоустроят территорию, сделают покрытия тротуаров, автостоянок. Также планируют отремонтировать фасад, системы отопления, вентиляции, канализации, электроснабжения. На объект поставят технологическое оборудование.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Денежные средства выделят из бюджета республики. Ремонтные работы должны завершить до 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 16 января 2026 года.

Согласно данным портала госзакупок, в 2023 году Главстрой Татарстана уже был заказчиком ремонтных работ в школе «Олимпийский». Цена контракта составляла почти 364,7 млн руб. Работы должны были завершить до 1 декабря 2024 года.

Диана Соловьёва