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Коммерсантъ FM
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Клан Асадов расстался с властью

Почему президент Сирии не смог удержать пост

После свержения Башара Асада в мире остались только два сильных лидера — Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. По крайней мере, так считает сам президент Турции. Эпоха Асадов длилась 54 года и завершилась в эти выходные. Башар Асад унаследовал власть от своего отца Хафеза, а тот получил политический капитал от деда. Именно он в 1920-х, став лидером небольшого племени, он выбрал фамилию для семьи. Изначально его звали Вахш, то есть «дикий зверь». Псевдоним «Асад» в переводе означает «Лев». В сирийских учебниках истории сказано, что Хафез Асад основал эту страну, а Башар провел там первые демократические реформы. Так почему их портреты на улице топчут демонстранты? Историю клана расскажет Иван Якунин.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Башар Асад не должен был стать президентом. Его отец готовил к власти старшего сына, но в 1994 году тот погиб в автокатастрофе. Тогда наследнику пришлось бросить учебу на офтальмолога в Лондоне, вернуться на родину и начать работать над имиджем. Если раньше он любил посещать концерты Фила Коллинза, то теперь стал появляться на военных учениях, получил звание полковника, послужил в элитной гвардейской дивизии, стал советником президента. Когда отец умер, Асад не мог возглавить страну —ему было всего 34 года, а по сирийской конституции избираться можно было с 40 лет. Но конституцию любезно переписали.

Тренер Анатолий Байдачный тогда работал со сборной Сирии по футболу и познакомился с династией:

«Башар Асад никогда не был жестким человеком, по крайней мере, он точно не злодей. Очень интеллигентный человек.

У него очень европейская семья, если так можно сказать. Наверное, они хотели другую жизнь, но так сложилась судьба, что Башар Асад стал во главе государства. Я общался с его отцом, Хафезом Асадом, вот тот был человек властный, жесткий. Мы разговаривали с ним о Советском Союзе. У меня вообще никаких проблем не было. Я ездил в Ливан без визы. Когда с такими людьми общаешься, министр спорта и все остальные, они так улыбаются…»

Башар Асад начал как реформатор. Говорил о демократии и свободе прессы, проводил интернет, разрешал создание негосударственных университетов и частных банков, освободил шесть сотен политзаключенных. На этом так называемая дамасская весна завершилась. Уже через год репрессии возобновили, потому что оппозиция начала требовать отмены чрезвычайного положения. Выборы по-прежнему носили формат референдума: в бюллетене спрашивали, доверяете ли вы управление страной Башару Асаду? Но не предлагали других кандидатов.

Что будет с российскими проектами в Сирии

Демонстрации в 2011 году были подавлены огнем, а всех участников назвали внедренными иностранными агентами. Самый яркий эпизод — применение против оппозиции химического оружия, из-за которого Франция выдала ордер на арест сирийского президента. Но он все отрицал: «Хлор есть на любом заводе, в любом сирийском доме. Его не всегда применяют как оружие. Во-вторых, если вы используете газ как оружие массового поражения, будут тысячи, если не десятки тысяч жертв в течение нескольких часов. В Сирии такого не было. В смысле, было? Кто об этом сказал? Кто подтвердил, кто и на кого сбросил газ? Мы сами не знаем, что это было, мы этого точно не делали».

В 2015 году 80% территории Сирии контролировали террористы. По данным ООН, 6 млн граждан оказались беженцами, а на устранение последствий потребуется $1,7 млрд. Безработица превышала 50%, половина жителей — за чертой бедности. Но родственников президента это не касалось. Например, его двоюродный брат Рами Махлуф владеет крупнейшим телеком-оператором, а еще работает с недвижимостью, банками, магазинами дьюти-фри и не только. По подсчетам Financial Times, он контролирует 60% экономики страны. Рассчитывать на народную любовь не приходится, говорит журналист Марианна Беленькая (Минюст считает ее иностранным агентом): «Есть та часть населения, которую Асад при помощи союзников бомбил все эти годы. Те, кто вышел, естественно, не простили, и вот мы видим это наступление. Есть молчащее большинство, которое просто хочет нормально жить. Люди страдали, они устали и от жуткой коррупции, и от продолжения политических репрессий. Власти ведут себя совершенно наплевательски, ничего не делают, они только наживаются. Считают, что победили, и им можно все. Понятно, что для населения и те и другие — горели бы они в аду».

Сирия вышла шоком

Башар Асад должен был править как минимум до 2028 года, и вероятно переизбрался бы, ведь на предыдущих выборах он набрал 95%. Но теперь памятник его отцу снесли, портреты растоптали, а репутация человека, устоявшего перед лицом революции, утрачена. Судя по всему, политик и сам не ожидал, что это возможно. Еще год назад он говорил, что никуда не уйдет: «Внутри страны никто не требует моего изгнания. Президент может сложить полномочия, если этого потребует народ, но не должен делать это под давлением внешних сил. В таком случае это называется побег, поэтому я никогда не думал покидать страну».

По совпадению, в 2019 году правозащитники нашли у Башара Асада недвижимость в Москве. Точнее сказать, 19 апартаментов в «Москве-Сити» и квартиру неподалеку общей стоимостью около $40 млн. Объекты оформлены на братьев и их бизнес. Последний раз теперь уже бывший президент Сирии прилетал в столицу летом 2024. Как писал “Ъ”, заручиться поддержкой на фоне участившихся военных столкновений. Но переговоры продлились всего два часа.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин

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