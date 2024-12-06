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Главные новости за 6 декабря. Сочи

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 18 ноября 2024 года ООО «Сочиводоканал» (не связанная с МУП «Водоканал» Сочи структура) признано банкротом. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

В Сочи по состоянию на 2 декабря 2024 года снизилась стоимость проживания в гостиницах. В разных сегментах цены упали на несколько процентов по сравнению с 25 ноября, однако в отдельных категориях стоимость размещения выросла.

На рынке недвижимости Сочи выявили значительный рост предложения трехкомнатных квартир — их количество увеличилось на 121% по сравнению с прошлым годом, с 38 до 84 объектов.

В Краснодарском крае в 2024 году сдали 5,5 млн кв. м жилья. Среди лидеров — Краснодар, Новороссийск, Сочи, Анапа и Туапсинский район.

В Сочи абсолютное большинство жителей в 2025 году хотели бы получать шестизначный доход, около трети — не меньше 200 тыс. руб. в месяц. Самые высокие запросы демонстрируют мужчины и миллениалы.

После многолетнего перерыва автопассажирское паромное сообщение между турецким Трабзоном и Сочи вновь заработает. Первый рейс запланировали на 23 января 2025 года. 

В горах Сочи горнолыжный сезон первым открыл курорт «Красная Поляна». В этом году сезон стартовал с благоприятных погодных условий — слой снега достиг нужной толщины для запуска трасс.

С ноября 2023 по ноябрь 2024 года спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в Сочи вырос на 57%. В октябре 2024 года на фоне подготовки к корпоративным мероприятиям интерес увеличился на 43%.

Информация о том, что Россия запретила ввоз мандаринов из Абхазии, не соответствует действительности. 

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