Спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек вырос в Сочи на 57%

С ноября 2023 по ноябрь 2024 года спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в Сочи вырос на 57%. В октябре 2024 года на фоне подготовки к корпоративным мероприятиям интерес увеличился на 43%, говорится в исследовании «Авито Услуги», подготовленном для «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рынок анимационных услуг отреагировал на повышенный спрос увеличением числа предложений. Количество аниматоров в Сочи выросло на 20% за год, однако стоимость их услуг осталась на уровне прошлого года — около 3 тыс. руб. за час.

Спрос на проведение корпоративных мероприятий под ключ продемонстрировал стремительный рост. В Сочи этот показатель увеличился на 74%, а на Кубани — почти на 150%. Также вырос интерес к аренде площадок для праздников: в Сочи он поднялся на 33% по сравнению с прошлым годом.

Региональные компании не только готовятся к новогодним мероприятиям, но и уделяют внимание поздравлению сотрудников и их семей. Около 20% работодателей дарят подарки как сотрудникам, так и их детям, 21% ограничиваются поздравлениями сотрудников, а 49% сосредотачиваются на подарках для детей работников, по данным «Ъ-Кубань».

Самыми востребованными подарками остаются сертификаты (42%), следом идут кондитерские изделия и деликатесы (29%), а также товары для дома (26%). 38% компаний планируют преподнести подарки клиентам и деловым партнерам.

«Ъ-сочи» писал, что в наступающем году местные жители хотели бы получать шестизначный доход, около трети – не меньше 200 тыс. руб. в месяц. Самые высокие запросы выявили среди мужчин и миллениалов.

Мария Удовик