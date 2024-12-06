В Сочи количество трехкомнатных квартир выросло на 121% за год

На рынке недвижимости Сочи выявили значительный рост предложения трехкомнатных квартир — их количество увеличилось на 121% по сравнению с прошлым годом, с 38 до 84 объектов. Об этом сообщили эксперты агентства недвижимости «ОНИКС-Недвижимость» в своем исследовании, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На ноябрь 2024 года общее число квартир на рынке составило 927, что на 24,5% меньше, чем годом ранее. Большинство предложений составляют однокомнатные квартиры, на их долю приходится 36,89% (342 объекта). Второе место занимают студии с долей 34,96% (324 объекта). Двухкомнатных квартир меньше — 19,1% (177 объектов). Несмотря на общее снижение количества предложений, сегмент трехкомнатных квартир демонстрирует противоположную динамику: их количество увеличилось на 121% — с 38 до 84 объектов за год.

Также почти вдвое выросло количество студий — с 166 до 324 объектов. В то же время предложение однокомнатных квартир сократилось на 58%. Сокращение предложений на рынке связано с завершением ряда строек и активным выкупом жилья в 2023 году, уточнили эксперты агентства недвижимости.

Самый бюджетный вариант в новостройках Сочи — студия за 10,2 млн руб. Недвижимость расположена на девятом этаже 19-этажного дома в микрорайоне Бытха, площадь объекта составляет 23,11 кв. м. Среди однокомнатных квартир минимальная стоимость — 14,19 млн руб. за 38,1 кв. м в том же доме, но на этаж ниже. Обе квартиры, несмотря на свою относительную доступность, сдаются без отделки.

Мария Удовик