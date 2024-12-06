Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи количество трехкомнатных квартир выросло на 121% за год

На рынке недвижимости Сочи выявили значительный рост предложения трехкомнатных квартир — их количество увеличилось на 121% по сравнению с прошлым годом, с 38 до 84 объектов. Об этом сообщили эксперты агентства недвижимости «ОНИКС-Недвижимость» в своем исследовании, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На ноябрь 2024 года общее число квартир на рынке составило 927, что на 24,5% меньше, чем годом ранее. Большинство предложений составляют однокомнатные квартиры, на их долю приходится 36,89% (342 объекта). Второе место занимают студии с долей 34,96% (324 объекта). Двухкомнатных квартир меньше — 19,1% (177 объектов). Несмотря на общее снижение количества предложений, сегмент трехкомнатных квартир демонстрирует противоположную динамику: их количество увеличилось на 121% — с 38 до 84 объектов за год.

Также почти вдвое выросло количество студий — с 166 до 324 объектов. В то же время предложение однокомнатных квартир сократилось на 58%. Сокращение предложений на рынке связано с завершением ряда строек и активным выкупом жилья в 2023 году, уточнили эксперты агентства недвижимости.

Самый бюджетный вариант в новостройках Сочи — студия за 10,2 млн руб. Недвижимость расположена на девятом этаже 19-этажного дома в микрорайоне Бытха, площадь объекта составляет 23,11 кв. м. Среди однокомнатных квартир минимальная стоимость — 14,19 млн руб. за 38,1 кв. м в том же доме, но на этаж ниже. Обе квартиры, несмотря на свою относительную доступность, сдаются без отделки.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...