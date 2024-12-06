Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи горнолыжный сезон первым открыл курорт «Красная Поляна»

В горах Сочи горнолыжный сезон первым открыл курорт «Красная Поляна». Как передает корреспондент «Ъ-Сочи», в этом году сезон стартовал с благоприятных погодных условий — слой снега достиг нужной толщины для запуска трасс.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Одним из главных объектов для туристов станет новый Центр гастротуризма на Красной Поляне. Открытие Центра запланировали еще в 2022 году, а общие инвестиции в проект составили порядка 800 млн руб. В центре гости смогут ознакомиться с многонациональными кулинарными традициями региона, а также посетить производственный цех и пройти экскурсии по гастрономическим особенностям края, уточняет пресс-служба администрации Краснодарского края.

Заместитель генерального директора Курорта Красная Поляна Сергей Глебов рассказал, что в предстоящий зимний сезон ожидается увеличение числа гостей на курорте на 12-15%. В период новогодних праздников Красная Поляна прогнозирует полную загрузку своих отелей. Сейчас наблюдается высокая активность в бронировании номерного фонда: пока уровень бронирования отелей на новогодние каникулы составляет 85%.

Курорт «Роза Хутор» откроет сезон 9 декабря, а трассы для катания будут доступны в середине месяца. Здесь гости смогут пройти обучение у сертифицированных инструкторов Национальной лиги и воспользоваться системой Yeti.Coach, основанной на искусственном интеллекте. Также на курорте продолжат работать аттракционы, ледовый каток и парк альпак.

Курорт «Газпром Поляна» откроет сезон во второй половине декабря и представит новые спортивные объекты, в том числе могул на склоне Альпика и спортивные клубы для семейного отдыха.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...