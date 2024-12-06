В Сочи горнолыжный сезон первым открыл курорт «Красная Поляна»

В горах Сочи горнолыжный сезон первым открыл курорт «Красная Поляна». Как передает корреспондент «Ъ-Сочи», в этом году сезон стартовал с благоприятных погодных условий — слой снега достиг нужной толщины для запуска трасс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Одним из главных объектов для туристов станет новый Центр гастротуризма на Красной Поляне. Открытие Центра запланировали еще в 2022 году, а общие инвестиции в проект составили порядка 800 млн руб. В центре гости смогут ознакомиться с многонациональными кулинарными традициями региона, а также посетить производственный цех и пройти экскурсии по гастрономическим особенностям края, уточняет пресс-служба администрации Краснодарского края.

Заместитель генерального директора Курорта Красная Поляна Сергей Глебов рассказал, что в предстоящий зимний сезон ожидается увеличение числа гостей на курорте на 12-15%. В период новогодних праздников Красная Поляна прогнозирует полную загрузку своих отелей. Сейчас наблюдается высокая активность в бронировании номерного фонда: пока уровень бронирования отелей на новогодние каникулы составляет 85%.

Курорт «Роза Хутор» откроет сезон 9 декабря, а трассы для катания будут доступны в середине месяца. Здесь гости смогут пройти обучение у сертифицированных инструкторов Национальной лиги и воспользоваться системой Yeti.Coach, основанной на искусственном интеллекте. Также на курорте продолжат работать аттракционы, ледовый каток и парк альпак.

Курорт «Газпром Поляна» откроет сезон во второй половине декабря и представит новые спортивные объекты, в том числе могул на склоне Альпика и спортивные клубы для семейного отдыха.

Мария Удовик