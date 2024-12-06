В Россельхознадзоре опровергли запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

Информация о том, что Россия запретила ввоз мандаринов из Абхазии, не соответствует действительности. Об этом пишет РБК со ссылкой на Россельхознадзор.

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«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», – сообщили в ведомстве.

Ранее о том, что РФ запретил ввоз цитрусовых из соседней республики, писал «Интерфакс» со ссылкой на и. о. премьера Абхазии Валерия Бганба. Он заявлял, что российская сторона запретила ввоз мандаринов, ссылаясь на решение санитарных служб. Абхазская сторона, по словам господина Бганба, опровергла нахождение в цитрусовых некоей вредоносной мушки.

«Ъ-Сочи» писал, что с начала октября из Абхазии в Сочи поставили 12,5 тонн мандаринов. Поставки цитрусовых продолжаются, ежедневно через пропускной пункт «Адлер» ввозят до 700 тонн мандаринов.

Вячеслав Рыжков