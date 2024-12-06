В отношении ООО «Сочиводоканал» ввели процедуру банкротства

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 18 ноября 2024 года ООО «Сочиводоканал» (не связанная с МУП «Водоканал» Сочи структура) признано банкротом. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении организации открыли конкурсное производство сроком до 19 мая 2025 года. Конкурсным управляющим утвержден Денис Мирошниченко. Предыдущий руководитель компании Сергей Энтин освобожден от должности.

Как следует из текста постановления суда, с иском о признании ООО «Сочиводоканал» банкротом обратился индивидуальный предприниматель Евгений Кузьмин. В августе 2023 года заявление приняли к производству, было назначено судебное заседание по проверке обоснованности заявления. В июне 2024 года в отношении ООО «Сочиводоканал» ввели процедуру наблюдения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сочиводоканал» зарегистрировано в 2013 году в Сочи. Основной вид деятельности — забор, очистка и распределение воды. Данных о доходах и прибыли компании за 2023 год нет.

«Временный управляющий направил в суд отчет, финансовый анализ и иные документы относительно выполненных мероприятий, а также ходатайство о признании должника несостоятельным и открытии конкурсного производства. Арбитражный суд Краснодарского края, исследовав материалы дела, полагает, что должника надлежит признать несостоятельным (банкротом)»,— сказано в постановлении.

Вячеслав Рыжков