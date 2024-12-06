Сочинцы в 2025 году хотели бы получать не меньше 200 тысяч рублей

В Сочи абсолютное большинство жителей в 2025 году хотели бы получать шестизначный доход, около трети – не меньше 200 тыс. руб. в месяц. Самые высокие запросы демонстрируют мужчины и миллениалы, говорится в исследовании группы «Ренессанс Страхование», подготовленном для «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Абсолютное большинство сочинцев (65%) в 2025 году хотели бы получать шестизначный доход, 32% — не менее 200 тыс. руб. Около трети опрошенных претендуют на 100-200 тыс. руб., 17% – 200-300 тыс., 9% — 300-400 тыс., 4% — 400-500 тыс. и 2% — от 500 тыс.

Аналитики отмечают, что сочинцы по сравнению с жителями других крупных городов продемонстрировали более низкие запросы по уровню доходов. У мужчин финансовые ожидания оказались выше, чем у женщин – доход не ниже 200 тыс. руб. в месяц хотели бы получать 55% и 46% респондентов соответственно. В возрастном разрезе самые высокие запросы наблюдались у миллениалов (от 35 до 44 лет) и поколения Х (от 45 до 54 лет) — 57% и 48% соответственно.

Сейчас доход абсолютного большинства респондентов не дотягивает до желаемого. Около четверти опрошенных для достижения желаемой суммы необходимо увеличить доход примерно в полтора раза. Еще 21% потребуется в полтора-два раза больше денег, 17% опрошенных — в 2-2,5 раза, 15% — в 2,5-3 раза, а 8% — более чем втрое.

В наступающем году больше половины респондентов возлагают надежды на дополнительные доходы от зарплаты. Также улучшению финансового благополучия, по мнению опрошенных, могут помочь закрытие всех долгов (34%), наличие подработки (19%), создание источников пассивного дохода (16%), смена работы (13%) и повышение навыков финансового планирования (9%).

Вячеслав Рыжков