В Сочи снизилась стоимость проживания в пятизвездочных гостиницах

В Сочи по состоянию на 2 декабря 2024 года снизилась стоимость проживания в гостиницах. В разных сегментах цены упали на несколько процентов по сравнению с 25 ноября, однако в отдельных категориях стоимость размещения выросла, следует из еженедельного отчета Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В конце ноября проживание в гостинице категории «одна звезда» или в мотеле в Сочи стоило в среднем 926,38 руб. в сутки с человека, на 2 декабря — 942,03 руб. В гостинице категории «две звезды» стоимость размещения осталась на уровне 1,2 тыс. руб. В трехзвездочных гостиницах на 25 ноября сутки стоили в среднем около 2,4 тыс. руб., на 2 декабря стоимость снизилась до 2,3 тыс. руб. В четырех- и пятизвездочных средствах размещения в конце ноября сутки стоили почти 7,3 тыс. руб., в начале декабря — менее 7,1 тыс.

Стоимость проживания в хостеле в Сочи практически не изменилась — 792 руб. в конце ноября и 784 руб. в начале декабря. День отдыха в санатории подешевел с 6,3 тыс. руб. за сутки до 6,2 тыс. В доме отдыха или пансионате в начале декабря стоимость размещения составила 2,7 тыс. руб. против 2,6 тыс. в ноябре.

В целом по Краснодарскому краю в конце ноября проживание в гостинице категории «одна звезда» стоило 1,3 тыс. руб., в декабре ценник остался на том же уровне. В категориях «две звезды» и «три звезды» почти нет изменений — около 1,4 тыс. руб. и 1,8 тыс. руб. соответственно. По всем другим категориям цены также практически не изменились: четырех- и пятизвездочные отели — около 3,5 тыс. руб., хостел — порядка 655 руб., санаторий – 4,6 тыс. руб., дом отдыха или пансионат — 2,9 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков