Сочи стал одним из лидеров по сдаче жилья в 2024 году

В Краснодарском крае в 2024 году сдали 5,5 млн кв. м жилья. Среди лидеров — Краснодар, Новороссийск, Сочи, Анапа и Туапсинский район, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что регион в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» уже выполнил 81,6% годового плана. Глава краевого департамента строительства Игорь Федосов сообщил, что организации строительного сектора также обеспечивают пополнение доходной части бюджета за счет налоговых отчислений. С начала года краевая казна получила 23,9 млрд руб., что на 37,5% больше, чем годом ранее.

С января по октябрь 2024 года кубанские строительные компании выполнили строительно-монтажных работ на 427,3 млрд руб. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом показатель вырос на 18%.

В крае ввели 5,5 млн кв. метров жилья, что составляет 6,3% от общероссийского объема. Больше трети — 2 млн кв. м — многоквартирные дома. Оставшиеся 3,5 млн кв. м — индивидуальное жилье.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте количество трехкомнатных квартир выросло на 121% за год. На ноябрь 2024 года общее число квартир на рынке составило 927, что на 24,5% меньше, чем годом ранее.

Вячеслав Рыжков