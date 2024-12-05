Главные новости за 5 декабря. Ростов-на-Дону и область

Компания «Бештау» перенесла запуск производства ноутбуков в Ростове на 2025 год из-за сложностей в прохождении платежей с поставщиками комплектующих и логистики.

За минувшую неделю, с 26 ноября по 2 декабря 2024 года, средняя стоимость автомобильного бензина в Ростовской области выросла на 23 коп. и составила 61,15 руб. за литр.

Производитель элементов для прицепов «Нейс-Инжиниринг» разместит завод в ОЭЗ «Ростовская».

Речные суда «Валдай» перестали курсировать в Ростовской области.

Из-за проведения работ по модернизации инфраструктуры трамвая в микрорайоне Левенцовский Ростова продлено ограничение движения транспорта до 30 мая 2025 года.

Следователи начали проверку из-за грубого обращения с воспитанником детсада в Таганроге.

Суд отказал «Ростовводоканалу» в требовании отменить банкротство «материнской» компании.

В Новошахтинске с начала года потратили 43 млн рублей на снос 14 аварийных домов.

В Ростове преступная группа пошла под суд за незаконную обналичку.

Ростовская компания «Агро-Альянс» признана банкротом.

Земляные работы на рыбоходном канале Багаевского гидроузла завершат до конца года.