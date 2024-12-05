Стоимость бензина в Ростовской области превысила 61 рубль за литр

За минувшую неделю, с 26 ноября по 2 декабря 2024 года, средняя стоимость автомобильного бензина в Ростовской области выросла на 23 коп. и составила 61,15 руб. за литр. Об этом сообщает Росстат. При этом по состоянию на 25 ноября цена достигала 60,92 руб. за литр.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 22 коп., составив 55,02 руб. за литр. Цена бензина АИ-95 выросла на 21 коп. – до 61,21 руб. за литр. Стоимость бензина АИ-98 увеличилась на 32 коп., составив 77,45 руб.

Цена дизельного топлива за неделю увеличилась в регионе на 23 коп., достигнув 64,65 руб. за литр.

Ранее аналитики отделения Центробанка России по Ростовской области объяснили причину повышения цен на бензин в регионе.

Анастасия Казуков