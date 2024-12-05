В Новошахтинске с начала года потратили 43 млн рублей на снос 14 аварийных домов

В текущем году в Новошахтинске снесено 14 аварийных домов, общая стоимость мероприятий по ликвидации зданий составила 43 млн руб. До конца декабря планируется снести еще 12 ветхих зданий. Об этом сообщает https://t.me/SergeyBondarenko_Novoshahtinsk/2161 глава администрации города Сергей Бондаренко в своем Telegram-канале.

За счет средств бюджета города разработана проектно-сметная документация на снос 21 аварийного и 20 ветхих домов в следующем году. Также планируется разработать проектно-сметную документацию на снос еще 24 ветхих и аварийных зданий.

При условии выделения средств из областного бюджета в 2025 году будут снесены 11 аварийных и 20 ветхих домов на общую сумму более 160 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о сносе двух дореволюционных зданий в Ростове на ул. Шаумяна № 56 корпус А и № 58 корпус Б.

Ева Китаева