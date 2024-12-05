Земляные работы на рыбоходном канале Багаевского гидроузла завершат до конца года

В конце 2024 года планируется завершение земляных работ по тракту рыбоходно-нерестового канала, сообщает ИА «Порт Ньюс» со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Ространсмодернизация».

Согласно сообщению, общая строительная готовность первого пускового этапа Багаевского гидроузла сейчас составляет более 80%.

Бетонирование всех конструкций по первому пусковому комплексу строящегося гидроузла будет завершено в 2024 году, монтаж оборудования на них — в первом квартале следующего года.

Сейчас идет изготовление и поставка крупных элементов гидромеханического оборудования - затворов к плотине и створок ворот к шлюзу. На водосбросной плотине уже установлены 8 из 12 затворов и один аварийно-ремонтный затвор. Выполняется укрупнительная сборка и сварка последнего комплекта ремонтного затвора. Параллельно продолжается монтаж закладных деталей для гидромеханического оборудования рыбопропускного шлюза и судоходного шлюза.

Вместе с тем на берегу Дона берегу реки Дон идет строительство служебного жилья (32 дома) в поселке эксплуатационников. На строительной площадке задействовано более 2 тыс. человек и 188 единиц техники.

Строительство Багаевского гидроузла началось в 2018 году. После его завершения будет повышена транспортная доступность реки Дон и улучшена работы водохозяйственного комплекса региона. В частности, будет обеспечена гарантированная глубина 4 м (на лимитирующем участке реки Дон протяженностью 85 км).

ФКУ «Ространсмодернизация» является заказчиком строительства, которое ведется в рамках федерального проекта «Развитие морского и внутреннего водного транспорта».

Вадим Водолазов