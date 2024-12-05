В Ростове преступная группа пошла под суд за незаконную обналичку

Как сообщает прокуратура Ростовской области, в Пролетарский районный суд Ростова направлено уголовное дело, фигуранты которого обвиняются в незаконной банковской деятельности, незаконном создании юрлица и неправомерном обороте средств платежей.

По данным обвинения, пятеро участников преступной группы (их фамилии не называются) в течение пяти лет занимались незаконной деятельностью, используя реквизиты подставных фирм. В общей сложности злоумышленники представили в банки свыше 4 тыс. фиктивных документов, заработав на этом более 67 млн руб.

Вадим Водолазов