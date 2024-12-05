Компания «Бештау» перенесла запуск завода ноутбуков в Ростове на 2025 год

Группа компаний «Бештау», зарегистрированная в Ставрополье, перенесла запуск производства ноутбуков в Ростове на 2025 год из-за сложностей в прохождении платежей с поставщиками комплектующих и логистики. Открыть завод планировалось осенью 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соучредителя компании «Бештау электроникс» Владимира Кузнецова.

По его словам, сейчас завод в Ростове находится на этапе технического открытия. Производство полностью оснащено оборудованием и работает в тестовом режиме. Также набран необходимый персонал.

По информации сайта правительства Ростовской области, в рамках проекта планируется построить пять комплексов, общая производственная площадь которых составит около 9 тыс. кв. м. Завод будет специализироваться на выпуске ноутбуков и литий-ионных аккумуляторов. Общий объем инвестиций – 8 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Бештау электроникс» зарегистрировано в 2021 году в Ессентуках. Учредителями являются Олег Осипов, Владимир Кузнецов и Екатерина Черенкова, генеральным директором — Варткес Галустян. По итогам 2023 года выручка компании составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 120,9 млн руб.

Ева Китаева