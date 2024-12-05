В Левенцовке Ростова до конца мая ограничили движение из-за прокладки трамвайных линий

Из-за проведения работ по модернизации инфраструктуры трамвая в микрорайоне Левенцовский Ростова продлено ограничение движения транспорта до 30 мая 2025 года. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Ограничения касаются ул. Еременко, участка от пр. Солженицына до ул. Малиновского, района кольцевой развязки, на пересечении пр. Солженицына и ул. Еременко. Кроме того, движение будет затруднено на пересечении ул. Ткачева и пр. Солженицына, а также на пересечении ул. Еременко и ул. Жданова.

Анастасия Казуков