Производитель элементов для прицепов разместит завод в ОЭЗ «Ростовская»

Заявку еще одного резидента особой экономической зоны «Ростовская» одобрил совет по вопросу осуществления предпринимательской деятельности в ОЭЗ. На территории под Новочеркасском разместит свое предприятие компания «Нейс-Инжиниринг» (входит в ГК «Нейс») — сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Группа компаний занимается продажами грузовой техники и прицепами, а также сотрудничает с международными брендами, такими как MAN, «ТОНАР» и SITRAK. Донское предприятие будет выпускать эко-фильтры, пластиковые элементы и фурнитуру для прицепов и полуприцепов.

На территории ОЭЗ «Ростовская» уже действуют производители прицепной техники «Бонум Траст» и «Бонум Танкерс» — дочерние компании ООО «Бонум». Вместе с ними «Нейс-Инжиниринг» сформирует машиностроительный кластер: организации будут поставлять друг другу автокомпоненты.

Директор компании Сергей Дерезин отметил среди преимуществ размещения в ОЭЗ предоставляемые резидентам налоговые льготы и близость к транспортной артерии — Харьковскому шоссе.

«Нейс-Инжиниринг» учреждена больше года назад за счет средств ООО «Нейс-Сервис» (90%) и Богдана Хмельницкого (10%). Он же, по информации сервиса Kartoteka.ru, с 2012 года руководит самой крупной компанией холдинга — «Нейс-Юг».

Дмитрий Ковалевский