Следователи начали проверку из-за грубого обращения с воспитанником детсада в Таганроге

В Таганроге следователи организовали проверку после публикации в сети информации о грубом отношении сотрудников одного из детских садов с воспитанником. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

По информации СМИ, инцидент произошел в детском саду № 78 Таганрога. Утверждается, что воспитательница обозвала девочку из-за отказа надевать шорты.

Сотрудники детского сада отказались комментировать ситуацию «Ъ-Ростов».

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказано в сообщении ведомства.

Анастасия Казуков