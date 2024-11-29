Путин подписал закон о налогообложении криптовалюты

Президент Владимир Путин подписал закон, который признает цифровую валюту имуществом. Теперь доходы от сделок с криптовалютой в пределах 2,4 млн руб. в год будут облагаться НДФЛ по ставке 13%, выше этой суммы — по ставке 15%.

Доход от майнинга будет облагаться налогом на прибыль по стандартной ставке, которая с 2025 года составит 25%. Операции, связанные с майнингом, которые проходят в рамках экспериментального правового режима, освобождаются от НДС.

Закон устанавливает обязанности операторов майнинговой инфраструктуры по налоговому контролю. Они будут должны сообщать о майнерах, которые пользуются их инфраструктурой. За неисполнение требования предусмотрен штраф в размере 40 тыс. руб.

С 1 ноября в России действует закон о легализации майнинга криптовалют. Для незарегистрированных майнеров действует лимит энергопотребления в 6 тыс. кВт•ч в месяц. 15 ноября правительство сообщило о запрете майнинга в республиках Северного Кавказа, а также в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эпидемия майнингита».