Взрыв доверили подполковнику

Фигуранты уголовного дела о подрыве грузовика на Крымскому мосту обжаловали назначенные им Басманным судом столицы аресты. Между тем стало известно, что с 10 октября следственную группу, занимающуюся расследованием обстоятельств теракта, возглавил старший следователь по особо важным делам ГСУ СКР подполковник юстиции Михаил Куницин. Если судить по открытым источникам, это первое дело подобного уровня в его карьере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Уголовное дело о подрыве автомобиля на Крымском мосту, совершенном утром 8 октября и квалифицированном СКР как террористический акт (п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), двумя днями позже принял к производству подполковник юстиции Михаил Куницин. Он работает старшим следователем по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СКР. Именно он проводил допросы арестованных последними фигурантов расследования Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых и направлял в Басманный райсуд столицы ходатайства о заключении их под стражу. Как сообщал “Ъ”, суд согласился с позицией следствия и прошения об аресте удовлетворил, посчитав, что фигуранты дела могут скрыться, продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по делу. Кроме того, указал суд, «полный круг лиц, причастных к совершению преступлений, не установлен, в связи с чем имеются достаточные основания полагать», что фигуранты, находясь на свободе, вступят в контакт с другими сообщниками, чтобы согласовать с теми свои действия и уклониться от уголовной ответственности.

Один из обвиняемых, Олег Антипов, напомним, является генеральным директором и владельцем ульяновской компании ТЭК-34. Он проживал в Санкт-Петербурге и был задержан 14 октября, после того как выяснилось, что принадлежащая ему фирма фигурировала в путевых документах в качестве отправителя груза, который перевозила взлетевшая на воздух на Крымском мосту фура. Что касается господина Тяжелых, то, как говорилось в суде, очевидцы указали на него «как на лицо, совершившее преступление, также при нем (в жилище) обнаружены явные следы преступления».

Интересно, что о самом следователе Куницине мало что известно. Его данных нет и в общей декларации доходов, которая, согласно законодательству, размещается на сайте СКР, хотя там указаны данные остальных старших следователей ГСУ комитета. Можно предположить, что это первое дело подобного уровня в карьере руководителя следственной группы. Однако нужно учитывать, что ему помогают осуществляющие оперативное сопровождение дела сотрудники ФСБ.

Как уже сообщал “Ъ”, за десять дней расследования СКР определилось с организаторами теракта — по версии следствия, ими являются сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. В рамках расследования несколько человек арестованы, как в Крыму, так и в Москве. СКР продолжает устанавливать личности и вести поиски других соучастников преступления. Следователи и оперативники также выяснили маршрут передвижения специально сконструированной многотонной бомбы, которая была взорвана затем на Крымском мосту. По данным СКР, взрывное устройство было уложено на деревянные палеты и замаскировано строительной пленкой, чтобы затруднить обнаружение при просвечивании во время прохождения таможенного контроля и других проверок. В результате общая масса смертоносного груза составила почти 23 тонны. Как установили правоохранительные органы, в начале августа 2022 года смертоносный груз переправили из Одессы в болгарский город Русе. Транспортировка взрывчатки на этом этапе, по данным силовиков, осуществлялась под видом исполнения контракта между киевским ООО «Транслогистик УА» и компанией Baltex Capital S.A., а доставку обеспечивали украинцы Михаил Цюркало, Денис Ковач и Роман Соломко, а также граждане Грузии и Армении Сандро Иносаридзе и Артур Терчанян.

Впоследствии бомба была доставлена через Поти в Ереван, где в период с 29 сентября по 3 октября 2022 года в терминале «Трансальянс» она под видом партии пленки была растаможена по правилам ЕврАзЭС. Параллельно, как считает следствие, была произведена и подмена документов, после которой отправителем груза стала значится уже армянская компания ГУ АР ДЖИ ГРУПП, а получателем — московское ООО «Лидер».

С этими сопроводительными документами взрывное устройство, по данным следствия, 4 октября на зарегистрированном в Грузии грузовике DAF перевезли через российскую границу в пункте пропуска Верхний Ларс, а два дня спустя разгрузили на оптовой базе в Краснодарском крае. 7 октября документы груза были вновь подменены, и с этого момента отправителем якобы пленки стало числиться ульяновское ООО «ТЭК-34», а получателем — несуществующая крымская фирма. Фальсификацией документов, уверены в СКР, занимались тот же Роман Соломко, украинец Владимир Злоба и пятеро их российских сообщников. Наконец, бомба была загружена в грузовик, которым управлял частный перевозчик Махир Юсубов, совершавший ранее рейсы в самые разные регионы России. 8 октября в 6:03 его грузовик взорвался при проезде по Крымскому мосту.

В результате теракта погибли четыре человека, также обрушились два автомобильных пролета моста и загорелись семь топливных цистерн у железнодорожного состава. По предварительным подсчетам, ущерб от террористического акта составил около 500 млн руб.

Владислав Трифонов