Владимир Путин примет участие в форуме ВТБ «Россия зовет!» 4 декабря

Президент Владимир Путин завтра, 4 декабря, выступит на пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ (MOEX: VTBR) «Россия зовет!». В рамках его выступления ожидается серия вопросов и ответов.

Выступление начнется в 13:00 по мск, на него отводится час. Модератором выступит глава ВТБ Андрей Костин, следует из официальной программы форума, опубликованной на его сайте.

Форум ВТБ пройдет 4–5 декабря. На мероприятии также планируют выступить глава Минфина Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

На второй день форума ВТБ планирует презентацию инвестиционной стратегии с прогнозами по ключевым макропоказателям и тенденциям фондового рынка. Первый зампред банка Дмитрий Пьянов заявил, что ВТБ не намерен пересматривать стратегию на 2025 год.

О ситуации в банковском секторе — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».