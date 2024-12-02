50 млн рублей на несуществующие болезни и консульский центр Китая на территории ОКН

В Татарстане была выявлена схема, в рамках которой обвиняемые предлагали местным жителям дорогостоящее лечение от несуществующих болезней. В результате пациенты «клиник» отдали в общей сложности 50 млн руб.

Арбитражный суд Республики Татарстан частично удовлетворил иск бизнесмена и бывшего директора авиакомпании «Тулпар Эйр» Азата Хакима, обязав компанию выплатить ему 451 млн руб.

В Казани было получено положительное заключение для проекта консульского центра Китая. Строительство объекта будет осуществляться в границах объекта культурного наследия «Культурный слой исторического центра города Казани XI–XVIII веков».

Общий объем закупок для государственных и муниципальных нужд Чувашской Республики на 29 ноября текущего года составил 54 млрд руб., что на 12 млрд руб. превышает показатель 2023 года.

В 2024 году в Казани было заключено социальных контрактов на общую сумму 6,8 млрд руб. Из этой суммы контракты на 4,8 млрд руб. были заключены в электронном виде.

В Казани за десять месяцев 2024 года зарегистрировано 50 несчастных случаев на предприятиях. Из них 28 случаев признаны производственными. Среди производственных несчастных случаев произошло 22 инцидента с тяжелыми последствиями, включая два групповых случая и шесть со смертельным исходом.

На выборах депутата Госсовета Татарстана в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34 победил самовыдвиженец Наиль Залаков. Выборы в этом округе были перенесены на 1 декабря для дополнительного выдвижения кандидатов. В сентябре с голосования снялись все кандидаты, кроме 29-летнего бизнесмена Альберта Хуснуллина, который является сыном зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина.

В Казани с начала года задолженности по зарплате были сокращены на сумму более 26,5 млн руб., что положительно сказалось на 288 сотрудниках. На 1 ноября текущего года задолженность по зарплате составляла 34,0 млн руб. перед 356 работниками.

Экс-сотрудника исполнительного комитета Мамадышского района подозревают в посредничестве во взятке за получение социальной помощи в рамках национального проекта «Демография». Обвинения связаны с действиями, направленными на получение незаконных преимуществ в предоставлении социальной поддержки.

В аэропорту Бегишево, расположенном в Нижнекамске, планируется повышение тарифов на платную парковку. Согласно новым условиям, первые три часа парковки будут стоить 200 руб. за час. После истечения этого времени стоимость стоянки составит 700 руб. в сутки.

Влас Северин