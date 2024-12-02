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В 2024 году в Казани заключили социальные контракты на сумму 6,8 млрд рублей

В 2024 году общая сумма контрактов, заключенных в социальной сфере Казани, составляет 6,8 млрд руб. Из них контракты на сумму 4,8 млрд руб. заключены в электронном виде. Об этом сообщил директор Центра бухгалтерского обслуживания (ЦБО) муниципальных учреждений Казани Юрий Синников на деловом понедельнике.

Контракты заключены с основными крупными поставщиками. Среди них Департамент продовольствия, «Татэнергосбыт», «Казэнерго», «Водоканал» и т. д.

Проект «Цифровая бухгалтерия» начался в 2020 году, чтобы повысить эффективность бухгалтерского обслуживания. Сейчас на обслуживании ЦБО находятся 594 учреждения. В обслуживаемых учреждениях работают 37 тыс. сотрудников. В годовом выражении они получают зарплату на сумму 23 млрд руб. В год сотрудники бухгалтерии регистрируют около 50 тыс. муниципальных контрактов. В 2024 году ожидается около 1 млн пакетов документов.

Диана Соловьёва

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