В Казани сократили задолженности по зарплате на сумму более 26,5 млн рублей

В Казани с начала года сократили долги по зарплате на сумму, превышающую 26,5 млн руб., перед 288 сотрудниками. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

Всего на заседаниях Городской и Территориальных комиссий рассмотрели финансово-хозяйственную деятельность 614 организаций города. В 54 из них были выявлены случаи выплат заработной платы ниже социальных минимумов. В результате доначисления зарплаты получили 175 работников.

На 1 ноября текущего года задолженность по зарплате составляла 34,0 млн руб. перед 356 работниками.

Влас Северин