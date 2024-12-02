Проект строительства консульского центра Китая в Казани на ул. Подлужной получил положительное заключение экспертизы. Информация об этом появилась на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани проект консульского центра Китая получил положительное заключение

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В Казани проект консульского центра Китая получил положительное заключение

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Финансирование проектных работ осуществлялось за счет заказчика — компании «ПЦ Грань». Объект построят в границах ОКН «Культурный слой исторического центра города Казани XI–XVIII веков», поэтому строительство возможно при обеспечении мер по сохранности памятника культуры.

В документах уточняется, что территория земельного участка слабо изучена. В 2020–2021 годах на месте консульского центра провели археологические раскопки. В результате археологи нашли культурные сооружения XVIII–XXI вв. В 2023 году на земельном участке, где будет построен консульский центр, провели спасательные археологические раскопки.

Ранее стало известно, что до конца этого года в столице Татарстана откроется отделение при Генеральном консульстве КНР, которое будет выдавать визы в Китай.

Диана Соловьёва