В Казани за десять месяцев зарегистрировано 50 несчастных случаев на предприятиях, об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году в Казани зарегистрировали 50 несчастных случаев на предприятиях

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В 2024 году в Казани зарегистрировали 50 несчастных случаев на предприятиях

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Из общего числа несчастных случаев 28 признаны производственными. Среди них произошло 22 несчастных случая с тяжелыми последствиями, включая два групповых и шесть со смертельным исходом.

На промышленных предприятиях зафиксировано 15 производственных несчастных случаев, в торговле и услугах — 6, в строительстве — 4, на транспорте — 2.

Среди основных причин происшествий выделяются падения с высоты из-за отсутствия ограждений — 13 случаев, механические травмы — 10 случаев, ДТП — 3 случая, прочее — 2 случая.

Влас Северин