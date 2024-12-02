В Чистопольском округе на выборах депутата Госсовета победил Наиль Залаков

На выборах депутата Госсовета Татарстана в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34 победил самовыдвиженец Наиль Залаков. По данным государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», за господина Залакова проголосовало 24,4 тыс. человек.

Второе место по количеству голосов избирателей заняла депутат партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Ольга Исаева. За нее проголосовало около 5,3 тыс. человек. Третий кандидат Андрей Харин от ЛДПР получил около 4,6 тыс. голосов.

По итогам выборов число действительных бюллетеней составило почти 34,4 тыс. Недействительным оказались 403 бюллетеня.

По данным портала Rusprofile, Наиль Залаков является руководителем холдинговой компании «Чистополье».

Выборы в Чистопольском округе перенесли на 1 декабря для дополнительного выдвижения кандидатов. В сентябре с голосования снялись все кандидаты, кроме 29-летнего бизнесмена Альберта Хуснуллина, сына зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина. Альберт Хуснуллин повторно не стал выдвигать свою кандидатуру на выборы.

Диана Соловьёва