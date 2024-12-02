Объем закупок для государственных и муниципальных нужд Чувашии достиг 54 млрд рублей

На 29 ноября текущего года общий объем закупок для государственных и муниципальных нужд Чувашской Республики достиг 54 млрд руб., что на 12 млрд руб. больше показателя 2023 года. Об этом сообщил руководитель Государственной службы республики по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров, передает пресс-служба главы республики Олега Николаева.

Бюджетная эффективность по итогам закупок для государственных и муниципальных нужд составила 2,7 млрд руб. Около 50% объема конкурентных закупок пришлось на малый бизнес и социально ориентированные некоммерческие организации, что составляет 23,5 млрд руб.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил направлять средства, сэкономленные в результате закупок, на финансирование проектов развития региона. В настоящее время сэкономленные средства отправляются в резервный фонд Кабинета министров и распределяются только в конце года для дополнительного материально-технического оснащения социальных учреждений и капитального ремонта объектов.

Влас Северин