Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объем закупок для государственных и муниципальных нужд Чувашии достиг 54 млрд рублей

На 29 ноября текущего года общий объем закупок для государственных и муниципальных нужд Чувашской Республики достиг 54 млрд руб., что на 12 млрд руб. больше показателя 2023 года. Об этом сообщил руководитель Государственной службы республики по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров, передает пресс-служба главы республики Олега Николаева.

Бюджетная эффективность по итогам закупок для государственных и муниципальных нужд составила 2,7 млрд руб. Около 50% объема конкурентных закупок пришлось на малый бизнес и социально ориентированные некоммерческие организации, что составляет 23,5 млрд руб.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил направлять средства, сэкономленные в результате закупок, на финансирование проектов развития региона. В настоящее время сэкономленные средства отправляются в резервный фонд Кабинета министров и распределяются только в конце года для дополнительного материально-технического оснащения социальных учреждений и капитального ремонта объектов.

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...