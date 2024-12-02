В аэропорту Бегишево повысят тарифы на парковку до 700 рублей в сутки

В Нижнекамске, в аэропорту Бегишево, планируют повысить тарифы платной парковки. Стоимость парковочного места в сутки обойдется в 700 руб. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Бегишево повысят тарифы на парковку до 700 руб. в сутки

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В аэропорту Бегишево повысят тарифы на парковку до 700 руб. в сутки

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По новым тарифам первые три часа парковки будут стоить 200 руб./час. После истечения 3 часов стоянка на парковке будет измеряться из расчета 700 руб./сутки. Время бесплатной парковки на территории международного аэропорта увеличили с 15 до 20 минут. В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что при въезде есть альтернативная бесплатная стоянка на 410 машин.

Новые тарифы будут действовать с 16 декабря.

В пресс-службе аэропорта затруднились объяснить причины повышения тарифов.

Диана Соловьёва