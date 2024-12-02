В Татарстане пациенты клиник отдали 50 млн на лечение от несуществующих болезней

В Татарстане выявили криминальную схему, по которой обвиняемые предлагали местным жителям дорогостоящее лечение от болезней, которых у них на самом деле не было. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Сообщается, что уроженец Украины и его сообщники организовали в Казани несколько косметологических клиник. Фигуранты уголовного дела приглашали туда местных жителей для прохождения бесплатной диагностики организма. После обследования татарстанцам сообщали о якобы обнаруженных серьезных заболеваниях. Пациентам под психологическим воздействием предлагали пройти комплекс платных лечебных процедур.

Если у клиентов не было необходимой суммы, то обвиняемые убеждали их оформить рассрочку. Фигуранты не давали пациентам ознакомиться с договором под различными предлогами. На самом деле жители республики подписывали документы на получение кредита с высокой процентной ставкой. По предварительной информации, пострадали более 50 человек, общий ущерб превысил 50 млн руб.

Полиция задержала 4 мужчин по подозрению в совершении преступления. Полицейские провели более 20 обысков. В ходе расследования были изъяты мобильные телефоны, инструкции по общению с клиентами, финансовые документы и другие доказательства.

Следователем ГСУ МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Трех обвиняемых заключили под стражу, еще одному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и продолжается поиск возможных потерпевших.

Диана Соловьёва