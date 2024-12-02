Бывшего сотрудника исполнительного комитета Мамадышского района подозревают в посредничестве во взятке за получение социальной помощи в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-сотрудника исполкома Мамадышского района обвиняют в посредничестве во взятке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Экс-сотрудника исполкома Мамадышского района обвиняют в посредничестве во взятке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году заведующий сектором по учету и распределению жилья отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Мамадышского района пообещал двум знакомым передать сотрудникам исполкома денежные средства в размере 35 тыс. руб. Взятку передали за содействие в получении помощи по программе социальной адаптации в рамках нацпроекта «Демография».

После этого комиссия, рассматривающая вопросы предоставления государственной помощи на основе социального контракта, решила выделить двум мужчинам 150 тыс. и 220 тыс. руб. Часть средств была передана подозреваемому.

Диана Соловьёва