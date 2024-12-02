Прогноз выдался урожайный

Теплая осень и прошедшие в сельскохозяйственных регионах дожди улучшили ожидания относительно будущего урожая зерна. Аналитики не исключают, что совокупный сбор может увеличиться на 7,7% к результатам текущего года, хотя ранее на рынке не исключали снижения. Показатель улучшат и данные новых субъектов РФ (3,4 млн тонн зерна по прогнозу), которые ранее не учитывались в общей статистике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в России в следующем сельскохозяйственном году (период с 1 июля 2025 по конец июня 2026 года) может составить 134,2 млн тонн, увеличившись на 7,7% к результатам текущего года, следует из консенсус-прогноза Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Ранее эксперты прогнозировали рост на уровне 3,7%, а часть аналитиков не исключала снижения урожая пшеницы из-за засухи, выпавшей на сев озимых (см. “Ъ” от 22 октября).

Но сейчас ожидания пересматриваются. ЦЦИ повысил консенсус-прогноз с 133,5 млн до 134,2 млн тонн для зерна в целом и с 84,7 млн до 85,7 млн тонн для пшеницы.

«Совэкон» в середине ноября также пересмотрел свой прогноз. В части пшеницы ожидания были повышены с 80,1 млн до 81,6 млн тонн. Аналитики увеличили на 1,5 млн, до 54,3 млн тонн, свои ожидания относительно озимой пшеницы, сохранив оценку по яровой на уровне 27,3 млн тонн. «Состояния из отвратительного стало плохим»,— констатирует директор «Совэкона» Андрей Сизов. Излишний оптимизм эксперт считает преждевременным.

По мнению аналитиков «Совэкона», условия в южных регионах улучшились. Оценка площади уборки озимой пшеницы увеличена с 15,39 млн до 15,43 млн га из-за ускоренного хода посевной. А прогноз урожайности озимой пшеницы повышен с 3,43 тонны до 3,52 тонны на 1 га. Эксперты обращают внимание на выпавшие в период с 25 по 29 ноября во многих регионах производства осадки. Температура воздуха была на 1–2 градуса выше нормы, следует из обзора.

Сев озимых культур осенью 2024 года шел в сложных условиях: засушливое лето привело к критическому недостатку влаги в почве, напоминает гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко. Но комфортные осенние температуры создали благоприятную среду для активного роста озимых, запасы продуктивной влаги в почве в ноябре выросли, замечает эксперт. «Осадки в регионах присутствия нашей компании позволят снизить риски для будущего урожая»,— говорит он.

Но ситуация сильно варьируется. Господин Недужко замечает, что на юге запасы продуктивной влаги в почве оцениваются от 30% до 88% от оптимального уровня.

У «Степи», говорит он, всходы пока дали более 90% посевов озимой пшеницы и 85% ячменя. Пока идет начальная фаза и давать полную оценку состояния посевов преждевременно, замечает топ-менеджер.

Прогнозы аналитиков относительно текущего сельскохозяйственного года, напротив, снижаются. Так, консенсус-прогноз ЦЦИ по совокупному урожаю зерновых и зернобобовых сократился с 128,8 млн до 125,7 млн тонн, по пшенице — с 82,6 млн до 81,7 млн тонн. В августе ожидания были выше, но сейчас оценки близки к фактическим, комментирует старший аналитик ЦЦИ Екатерина Захарова. Окончательные итоги, по ее словам, будут подведены в январе. Руководитель направления анализа аграрных рынков «Русагротранса» Игорь Павенский говорит, что в текущем сезоне валовый сбор зерновых в России будет 123,6 млн тонн, включая 82 млн тонн пшеницы. Это худший результат с сезона 2021–2022 годов, напоминает он. Показатели, по словам эксперта, остаются сниженными из-за погодных условий: весенних заморозков и засухи.

Сводные данные аналитиков не учитывают урожай в новых регионах. Согласно ЦЦИ, совокупный сбор зерновых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в этом году составит 3,4 млн тонн, из них пшеницы — 2,6 млн тонн. Ранее эти показатели аналитиками не оценивались, отмечают в компании. Госпожа Захарова отмечает, что продукция новых регионов сейчас преимущественно потребляется в них же либо вывозится в другие субъекты РФ, но не за границу.

Александра Мерцалова