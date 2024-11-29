Главные новости за 29 ноября. Сочи

Отказываться от эксплуатации Sukhoi Superjet-100 после возгорания рейса Сочи — Анталья в Росавиации не планируют. В Росавиации заявили, что причина возгорания двигателя не связана с конструкцией самолета.

К предстоящему зимнему сезону в Краснодарском крае подготовили 60 пляжей на азовском и черноморском побережьях. Больше всего в Сочи — 33 территории.

В Сочи специалисты администрации провели мониторинг объектов потребительской сферы в рамках подготовки к новогодним праздникам. Объекты обследовали в поселке Красная Поляна в Адлерском районе — 46 предприятий проверили на предмет новогоднего оформления объектов в соответствии с утвержденной концепцией.

На первичном рынке недвижимости в Сочи наиболее популярны однокомнатные квартиры (53% спроса).

Суд в Сочи рассмотрит уголовное дело в отношении судоводителя, допустившего травмирование несовершеннолетней. Инцидент произошел в августе 2024 года.

Большой Сочи стал одним из лидеров по спросу на ранние зимние бронирования в России. У курорта 9% таких броней.

Курорт «Красная Поляна» назвал дату открытия горнолыжного сезона. Катание планируют начать 6 декабря. В предстоящем горнолыжном сезоне для катания на «Красной Поляне» откроют 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, 5 км вечернего катания и два сноупарка.

В пятницу, 29 ноября, вблизи аэропорта Сочи произошло ДТП. После столкновения двух автомобилей несколько человек пострадали.

В Сочи предотвратят аварийную ситуацию на водопроводе в Хостинском районе. Специалисты обнаружили повреждение на трубопроводе диаметром 800 мм на Курортном проспекте, рядом с домом №112.