К зиме в Сочи подготовили 33 пляжа

К предстоящему зимнему сезону в Краснодарском крае подготовили 60 пляжей на Азовском и Черноморском побережьях. Больше всего в Сочи – 33 территории, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Еще 16 зимних пляжей оборудовали в Геленджике, пять – в Анапе, по три – в Темрюкском районе и Новороссийске. Пляжи оборудованы беседками, лавочками, деревянными настилами. На территории туристы и местные жители могут отдыхать и заниматься спортом, отметил глава региона.

Губернатор также напомнил, что вскоре в крае откроется горнолыжный сезон. Будут работать 125 трасс общей длиной 170 км, а также 66 канатных дорог. Принимать гостей будут около 2 тыс. гостиниц и отелей общей вместимостью 220 тыс. мест.

«Ъ-Сочи» писал, что в крае бронирование отелей на Новый год выросло на 20–30%. Лидерами по спросу традиционно остаются курорты Красной Поляны и прибрежный кластер Сочи.

Вячеслав Рыжков