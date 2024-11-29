Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

К зиме в Сочи подготовили 33 пляжа

К предстоящему зимнему сезону в Краснодарском крае подготовили 60 пляжей на Азовском и Черноморском побережьях. Больше всего в Сочи – 33 территории, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Еще 16 зимних пляжей оборудовали в Геленджике, пять – в Анапе, по три – в Темрюкском районе и Новороссийске. Пляжи оборудованы беседками, лавочками, деревянными настилами. На территории туристы и местные жители могут отдыхать и заниматься спортом, отметил глава региона.

Губернатор также напомнил, что вскоре в крае откроется горнолыжный сезон. Будут работать 125 трасс общей длиной 170 км, а также 66 канатных дорог. Принимать гостей будут около 2 тыс. гостиниц и отелей общей вместимостью 220 тыс. мест.

«Ъ-Сочи» писал, что в крае бронирование отелей на Новый год выросло на 20–30%. Лидерами по спросу традиционно остаются курорты Красной Поляны и прибрежный кластер Сочи.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...