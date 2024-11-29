На нескольких десятках улиц Сочи ожидаются перебои с водой

В Сочи предотвратят аварийную ситуацию на водопроводе в Хостинском районе. Специалисты обнаружили повреждение на трубопроводе диаметром 800 мм на Курортном проспекте, рядом с домом №112, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ремонтные работы запланированы в ночь с понедельника, 2 декабря, на вторник и направлены на предотвращение возможных нештатных ситуаций в системе водоснабжения. Исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства администрации Сочи Евгений Шелковников отметил, что работы будут проведены ночью для минимизации неудобств.

С 19:00 2 декабря до 4:00 3 декабря может наблюдаться пониженное давление в системе водоснабжения на ряде улиц. Возможны перебои с водой на Мацестинской, Аллея Челтенхема, Чекменева, Береговой, Фурманова, Измайловской, Есауленко и нескольких других – всего больше 20 улиц.

Для обеспечения водоснабжения в указанные периоды будет организован подвоз воды по заявкам. Жители могут оставить свои обращения по телефону колл-центра «Водоканала» 444-05-05.

Вячеслав Рыжков